Ріст цін та скорочення пропозиції: що відбувається на ринку заміської нерухомості

Інтерес до заміської нерухомості з початку пандемії коронавірусу у 2020-му зріс уперше з 2008 року. Хоча, за спостереженнями експертки ринку нерухомості Вікторії Берещак у 2021 році інтенсивність попиту знизилася.

Водночас столичний рієлтор Богдан Маковецький зауважує, що з листопада 2021 року все менше покупців цікавляться заміськими лотами. Проте це пояснюється сезонним зниженням активності та різке подорожчання будматеріалів, що здорожчує вартість новобудов, роблячи їх малодоступними для широкої аудиторії.

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Яку нерухомість за містом обирають найчастіше

Експерти спостерігають, що 45% попиту зосереджується на мультифункціональних проєктах.

Зросла зацікавленість девелоперів до комплексних проєктів розвитку територій, де, крім житла, створюється певна інфраструктура. Формати, в яких є щонайменше 5 важливих функцій – житлова, комерційна, дозвільна, рекреаційна, соціально-побутова – помітно виграють боротьбу за покупця,

– розповідає Вікторія Берещак.

Серед найцікавіших для покупців форматів багатоквартирного сегмента заміської нерухомості Берещак називає екологічні проєкти з рекреаційною складовою – водоймою, парком на території, можливостями для активних видів відпочинку та спорту і лісом по сусідству.

Набирають популярність нішеві малоповерхові комплекси представницького класу з персоналізацією пропозиції, коли пропонують нестандартне планування із великими заскленими терасами, створення лофту, об’єднання першого та другого поверхів будинку, квартири з власними двориками.

А ще, за словами Берещак, актуальними стали комплекси, де в межах однієї концепції поєднано кілька форматів – малоповерхова забудова, таунхауси і клубні будинки. Такі типи комплексів протягом 2021 року здорожчали на 25 – 35%.

Набирають популярність нішеві малоповерхові комплекси / Фото Unsplash

Популярнішими стали таунхауси. Загальний обсяг таких пропозиції за останній рік у Київській області зріс на 25%, а вартість підвищилася на 30%. Більшість пропозицій зараз знаходяться у ціновому сегменті від 1 до 2 мільйонів гривень.

Заміська нерухомість на вторинному ринку

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Приватні маєтки на вторинному ринку також має попит. Серед критеріїв, які найбільше приваблюють покупців, на думку Богдана Маковецького:

розташування будинку у котеджних містечках,

площа від 120 до 200 "квадратів",

наявність поруч лісу або водойми.

Котеджне містечко задовольняє потреби в інфраструктурі, рівні безпеки й забезпечує адекватне соціальне оточення. Вимоги до компактної площі стали актуальними на тлі наявного зростання ціни на газ та очікуваного зростання вартості електроенергії. Через це маєтки площею понад 400 квадратних метрів простоюють без покупця й більше ніж рік.

За новими цінами квартири у забудовників розкуповувати не поспішають. Продажі йдуть у сегменті переуступки прав за ціною, вигідною інвестору,

– ділиться спостереженнями незалежна експертка ринку нерухомості Ірина Луханіна.

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За словами Вікторії Берещак, пандемійне пожвавлення на ринку призвело до вимивання ліквідних лотів у радіусі до 35 кілометрів від столиці. Протягом 2021 року пропозиція садиб у якісних котеджних містечках скоротилася на 22%, таунхаусів – на 16%. Разом із прискоренням інфляції це, за словами Берещак, штовхало ціни вгору.