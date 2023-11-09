Найдорожча квартира в Рівному: погляньте, чи справді вона варта 6 мільйонів гривень

Наразі найдорожчою квартирою на ринку в Рівному є трикімнатне помешкання. Його продають за більш ніж 6 мільйонів гривень.

Найдорожча квартира в Рівному розташована на вулиці Костромській. Її точна вартість складає 170 800 доларів, повідомляє 24 Канал, проаналізувавши ринок нерухомості на платформі онлайн-оголошень OLX.

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Який вигляд має найдорожча квартира в Рівному

Квартира вміщує три спальні, суміжний санвузол, простору кухню-студію та велику гардеробну. Меблі й техніка входять у вартість. Загальна житлова площа квартири складає 81 "квадрат", з них на кухню припадає 15 метрів квадратних.

Ремонт у квартирі зроблений за дизайнерським проєктом. Інтер'єр виконаний здебільшого в білому, чорному та сірому тонах. Найбільше увагу привертає чорна ванна кімната, що є справді розкішною. Як вказує авторка оголошення, це житло класу "еліт".

Сучасний інтер'єр у нейтральних кольорах / Фото OLX

У помешканні є індивідуальне газове опалення, житло до того ж розташоване в новобудові. Тип будинку – цегляний, і в ньому налічується 9 поверхів. Запропонована квартира розташована на четвертому.

За продаж квартири відповідає агентство з нерухомості, тож новий власник чи власниця повинні будуть сплатити представникам певний відсоток. Потенційні покупці можуть оглянути помешкання, попередньо зателефонувавши.