Самая дорогая квартира в Киеве расположена на улице Костромской. Ее точная стоимость составляет 170 800 долларов, сообщает 24 Канал, проанализировав рынок недвижимости на платформе онлайн-объявлений OLX.

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Как выглядит самая дорогая квартира в Ровно

Квартира вмещает три спальни, смежный санузел, просторную кухню-студию и большую гардеробную. Мебель и техника входят в стоимость. Общая жилая площадь квартиры составляет 81 "квадрат", из них на кухню приходится 15 квадратных метров.

Ремонт в квартире сделан по дизайнерскому проекту. Интерьер выполнен в основном в белом, черном и сером тонах. Наибольшее внимание привлекает черная ванная комната, действительно роскошная. Как указывает автор объявления, это жилье класса "элит".

Современный интерьер в нейтральных цветах.

В доме есть индивидуальное газовое отопление, жилье к тому же расположено в новостройке. Тип дома – кирпичный, и в нем насчитывается 9 этажей. Предлагаемая квартира расположена на четвертом.

За продажу квартиры отвечает агентство недвижимости, поэтому новый владелец или владелица должны будут оплатить представителям определенный процент. Потенциальные покупатели могут осмотреть квартиру, предварительно позвонив по телефону.