Про це редакції 24 каналу повідомила пресслужба Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України.

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Рієлтори об'єднали зусилля проти агресора

Зокрема Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України зазначила, що західноукраїнські регіональні відділення АФНУ, зокрема Івано-Франківське, Волинське, Львівське, Закарпатське, Чернівецьке, Рівненське, Хмельницьке, Тернопільське надають безоплатну допомогу у пошуку житла і розселенні всім, хто вимушено виїхав на територію Західних областей.

Також ведеться збір та перерахування коштів на потреби Збройних сил України та активна інформаційна робота з виявлення та знешкодження диверсантів.

Крім того, одеські, запорізькі, харківські, сумські, чернігівські, білоцерківські, херсонські, миколаївські, вінницькі, житомирські, дніпропетровські та київські рієлтори беруть активну участь у виявленні ворожих воєнних колон, "міток" на спорудах, виконують інші важливі завдання, спрямовані на захист Батьківщини.

Україну не зламати! За нами правда і воля! Російські окупанти, горіть у пеклі!, – йдеться у повідомленні АФНУ.