Об этом редакции 24 канала сообщила пресс-служба Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

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Риелторы объединили усилия против агрессора

В частности, Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины отметила, что западноукраинские региональные отделения АФНУ, в частности Ивано-Франковское, Волынское, Львовское, Закарпатское, Черновицкое, Ровенское, Хмельницкое, Тернопольское оказывают безвозмездную помощь в поиске жилья и расселении всем, кто вынужденно выехал на территорию. Западные области.

Также ведется сбор и перечисление средств на нужды Вооруженных сил Украины и активная информационная работа по выявлению и обезвреживанию диверсантов.

Кроме того, одесские, запорожские, харьковские, сумские, черниговские, белоцерковские, херсонские, николаевские, винницкие, житомирские, днепропетровские и киевские риелторы активно участвуют в выявлении вражеских военных колонн, "меток" на сооружениях, выполняют другие Родины.

Украину не сломать! Российские оккупанты, горите в аду!,

– говорится в сообщении АСНУ.