Пандемія посилила стурбованість з приводу соціальної нерівності, фінансової нестабільності та політичної поляризації. За останні роки все більше європейців потрапили у пастку занадто високої орендної плати, а ріст цін на первинну й вторинну нерухомість в деяких країнах досяг рекордної позначки.

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За даними Євростату, з 2010 року ціни на житло в країнах ЄС зросли на 30,9%. У першому кварталі цього року на ріст вплинула, зокрема, пандемія.

На скільки зросли ціни

Показник першого кварталу виявилися найвищими з середини 2007 року. Ось наскільки зросли ціни:

Люксембург – зростання на 17%;

Данія – 15,3%;

Чехія – 11,9%;

Нідерланди – 11,3%;

Німеччина – 9,4%;

Бельгія – 6,7%;

Франція – 5,5%.

Європейський центральний банк зазначив, що торік на частку Німеччини, Франції та Нідерландів припало майже три чверті загального приросту цін у Європі.

Ріст цін на житло в Європі / Фото Anadolu Agency

Які фактори стимулюють зростання цін

Аналітики кажуть, що нестача житла, приплив іммігрантів, низькі процентні ставки, накопичення заощаджень, спровокованих пандемією та стрімкий ріст дистанційної роботи ще більше прискорили тенденцію до зростання цін на житло.

Деякі країни, зокрема Ірландія, також підвищили податки, страхуючи нерухомість від інвесторів з Росії та Азії.

Тим часом події, пов'язані із заборгованістю китайської Evergrande Group, нагадали про те наскільки важко "приручити ринок нерухомості". Китайські лідери намагаються стримати ріст цін, побоюючись, що це може завдати шкоди усій фінансовій системі.

Райнер Браун, генеральний директор німецького дослідницького інституту Empirica відзначив, що на ринку й справді сформувалася "мильна бульбашка", яка може от-от луснути.

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Скільки доведеться заплатити за квадратний метр

Індекс цін на житлову нерухомість Австрійського національного банку за останнє десятиліття зріс удвічі. У той час як OeNB попереджає про "перегрів на ринку нерухомості", середня ціна квадратного метра квартир в столиці Відня перевищила 5 248 євро.

Ціни на нерухомість в столиці Берліні за 10 років виросли на 148%. Середня ціна на житло в Німеччині, включаючи додаткові витрати, становить близько 500 тисяч доларів.

Ціни на житло у Швеції виросли в середньому на 14% за останні 12 місяців. Середня ціна особняка в Стокгольмі становить 8,5 мільйона крон (830 тисяч євро), а для покупки квартири доведеться заплатити 4,7 мільйона крон (470 тисяч євро).

У Швейцарії індекс цін на житло виріс до 144,69 в першому кварталі цього року, що на 8% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Головні проблеми ринку – різке скорочення будівництва та швидке зростання попиту. У деяких елітних регіонах ціни за квадратний метр перевищують 36 000 швейцарських франків (38 678 доларів).

Ціна на середню квартиру в Великобританії з 2010 року зросла на 60%, а в Лондоні – на 80%.

Ціни на нерухомість у Франції за 10 років виросли в середньому на 22%, а вартість квадратного метра в Парижі перевищила 10 тисяч євро (11 593 долари).