Зірковий актор Роберт Паттінсон придбав розкішний маєток на голлівудських пагорбах. Будинок у стилі іспанського колоніального відродження, розташований у стриманому закритому комплексі та побудований наприкінці 1930-х років, був радикально оновлений у середині 2000-х років відомим дизайнером Джеффом Льюїсом.

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За новий будинок Паттінсону довелося викласти 5,3 мільйона доларів. Цікаво, що помешкання має площу лише 250 квадратних метрів, проте у нього є безліч інших переваг, за які актор був готовий попрощатися з кругленькою сумою.

Будинок схований від цікавих очей зеленню та парканом / Фото Keller Williams

Цей дім може похизуватися підвищеним рівнем приватності, що так важливо для кожної зірки у Голлівуді. Його оточує непроникний живопліт та паркан, тож Паттінсону не доведеться турбуватися про візити непроханих гостей.

У невеликому будинку панують гармонія та затишок / Фото Keller Williams

У будинку є кілька спалень та ванних кімнат, вітальня та кухня. Також тут є критий балкон, розкішна прибудинкова територія, вкрита газоном, вулична кухня, відкритий камін і блискучий басейн.

Куточок для сімейного відпочинку / Фото Keller Williams

Цей дім – особливий куточок на схилах Голлівуду, де Роберт Паттінсон зможе насолодитися спокоєм та тихим життям сповна.

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