Розкішний куточок затишку, схований у зелені: зірковий Роберт Паттінсон придбав особливий дім
Джерело:Dirt
Актор Роберт Паттінсон вирішив змінити місце проживання та придбав новий будинок. Власність на схилах вражає своїм розмахом та вишуканістю.
Зірковий актор Роберт Паттінсон придбав розкішний маєток на голлівудських пагорбах. Будинок у стилі іспанського колоніального відродження, розташований у стриманому закритому комплексі та побудований наприкінці 1930-х років, був радикально оновлений у середині 2000-х років відомим дизайнером Джеффом Льюїсом.
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За новий будинок Паттінсону довелося викласти 5,3 мільйона доларів. Цікаво, що помешкання має площу лише 250 квадратних метрів, проте у нього є безліч інших переваг, за які актор був готовий попрощатися з кругленькою сумою.
Будинок схований від цікавих очей зеленню та парканом / Фото Keller Williams
Цей дім може похизуватися підвищеним рівнем приватності, що так важливо для кожної зірки у Голлівуді. Його оточує непроникний живопліт та паркан, тож Паттінсону не доведеться турбуватися про візити непроханих гостей.
У невеликому будинку панують гармонія та затишок / Фото Keller Williams
У будинку є кілька спалень та ванних кімнат, вітальня та кухня. Також тут є критий балкон, розкішна прибудинкова територія, вкрита газоном, вулична кухня, відкритий камін і блискучий басейн.
Куточок для сімейного відпочинку / Фото Keller Williams
Цей дім – особливий куточок на схилах Голлівуду, де Роберт Паттінсон зможе насолодитися спокоєм та тихим життям сповна.