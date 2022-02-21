Для того, щоб ваше житло було стильним і сучасним, не потрібно довго вивчати дизайнерські прийоми та секрети. Як зробити все просто та елегантно – розповість редакція 24 каналу.
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Світлі відтінки
Сьогодні у моді світлі кольори. Вони візуально розширюють простір, роблять його повітряним та легким. Окрім того, вони дозволяють класно зіграти на контрасті, а кількість відтінків дозволить вам обрати саме той загальний фон, який вам до вподоби.
Приємна основа та вдалий контраст / Фото Pexels
Розумна техніка
Хочете бути сучасним – не відмовляйтеся від сучасних можливостей девайсів. Вони дозволять вам не лише бути на хвилі нових технологій, а й полегшать життя та поліпшать досвід дозвілля.
Девайси зайвими не будуть / Фото Pexels
Вільний простір
Гарне сучасне планування просто мусить передбачати незахаращеність простору. Все має бути розставлене таким чином, щоб помешкання було максимально вільним. Якщо вам не вдається досягнути цього ефекту – отже, варто зробити перестановку або позбутися деяких зайвих речей.
Просторість – сучасний тренд / Фото Pexels
Мистецтво
Відмовлятися від мистецтва – погана ідея, яка точно не має нічого спільного з сучасністю. Мистецтво має так багато напрямків, що знайти щось для себе буде вкрай легко. Будь-який арт-об'єкт стане не лише вдалим акцентом, а й може розповісти щось про ваші інтереси чи захоплення.
Мистецтво – обов'язковий елемент сучасної оселі / Фото Pexels