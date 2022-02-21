Для того, щоб ваше житло було стильним і сучасним, не потрібно довго вивчати дизайнерські прийоми та секрети. Як зробити все просто та елегантно – розповість редакція 24 каналу.

Цікаво Скільки коштують новобудови у Києві: порівняння цін за класом та площею

Світлі відтінки

Сьогодні у моді світлі кольори. Вони візуально розширюють простір, роблять його повітряним та легким. Окрім того, вони дозволяють класно зіграти на контрасті, а кількість відтінків дозволить вам обрати саме той загальний фон, який вам до вподоби.

Приємна основа та вдалий контраст / Фото Pexels

Розумна техніка

Хочете бути сучасним – не відмовляйтеся від сучасних можливостей девайсів. Вони дозволять вам не лише бути на хвилі нових технологій, а й полегшать життя та поліпшать досвід дозвілля.

Девайси зайвими не будуть / Фото Pexels

Щоб ознайомитися з найсучаснішими новобудовами Києва та Львова, перегляньте каталог Корпорації Нерухомості РІЕЛ. Девелопер пропонує сотні квартир, серед яких ви неодмінно знайдете ту, яка відповідає вашим потребам.

Вільний простір

Гарне сучасне планування просто мусить передбачати незахаращеність простору. Все має бути розставлене таким чином, щоб помешкання було максимально вільним. Якщо вам не вдається досягнути цього ефекту – отже, варто зробити перестановку або позбутися деяких зайвих речей.

Просторість – сучасний тренд / Фото Pexels

Мистецтво

Відмовлятися від мистецтва – погана ідея, яка точно не має нічого спільного з сучасністю. Мистецтво має так багато напрямків, що знайти щось для себе буде вкрай легко. Будь-який арт-об'єкт стане не лише вдалим акцентом, а й може розповісти щось про ваші інтереси чи захоплення.

Мистецтво – обов'язковий елемент сучасної оселі / Фото Pexels