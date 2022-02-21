Для того чтобы ваше жилье было стильным и современным, не нужно долго изучать дизайнерские приемы и секреты. Как сделать все просто и элегантно – расскажет редакция 24 канала.

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Светлые оттенки

Сегодня в моде светлые цвета. Они зрительно расширяют пространство, делают его воздушным и легким. Кроме того, они позволяют классно сыграть на контрасте, а количество оттенков позволит вам выбрать именно тот общий фон, который вам нравится.

Приятное основание и удачный контраст / Фото Pexels

Умная техника

Хотите быть современным – не отказывайтесь от современных возможностей девайсов. Они позволят вам не только находиться на волне новых технологий, но и облегчат жизнь и улучшат опыт досуга.

Девайсы лишними не будут / Фото Pexels

Чтобы ознакомиться с современными новостройками Киева и Львова, посмотрите каталог Корпорации Недвижимости РИЕЛ. Девелопер предлагает сотни квартир, среди которых вы обязательно найдете ту, которая отвечает вашим потребностям.

Свободное пространство

Хорошая современная планировка просто должна предусматривать незагроможденность пространства. Все должно быть расставлено таким образом, чтобы помещение было максимально свободным. Если вам не удается достичь этого эффекта – значит, стоит произвести перестановку или избавиться от некоторых лишних вещей.

Пространство – современный тренд / Фото Pexels

Искусство

Отказываться от искусства – плохая идея, точно не имеющая ничего общего с современностью. Искусство имеет так много направлений, что найти что-то для себя будет очень легко. Любой арт-объект станет не только удачным акцентом, но и может рассказать что-нибудь о ваших интересах или увлечениях.

Искусство – обязательный элемент современного дома / Фото Pexels