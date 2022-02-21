Для того чтобы ваше жилье было стильным и современным, не нужно долго изучать дизайнерские приемы и секреты. Как сделать все просто и элегантно – расскажет редакция 24 канала.
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Светлые оттенки
Сегодня в моде светлые цвета. Они зрительно расширяют пространство, делают его воздушным и легким. Кроме того, они позволяют классно сыграть на контрасте, а количество оттенков позволит вам выбрать именно тот общий фон, который вам нравится.
Приятное основание и удачный контраст / Фото Pexels
Умная техника
Хотите быть современным – не отказывайтесь от современных возможностей девайсов. Они позволят вам не только находиться на волне новых технологий, но и облегчат жизнь и улучшат опыт досуга.
Девайсы лишними не будут / Фото Pexels
Свободное пространство
Хорошая современная планировка просто должна предусматривать незагроможденность пространства. Все должно быть расставлено таким образом, чтобы помещение было максимально свободным. Если вам не удается достичь этого эффекта – значит, стоит произвести перестановку или избавиться от некоторых лишних вещей.
Пространство – современный тренд / Фото Pexels
Искусство
Отказываться от искусства – плохая идея, точно не имеющая ничего общего с современностью. Искусство имеет так много направлений, что найти что-то для себя будет очень легко. Любой арт-объект станет не только удачным акцентом, но и может рассказать что-нибудь о ваших интересах или увлечениях.
Искусство – обязательный элемент современного дома / Фото Pexels