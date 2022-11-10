Росіяни поспіхом покидають країну та розпродають квартири

На російському ринку нерухомості рекордно зросла кількість охочих терміново продати житло. З початку березня кількість оголошень, в яких йдеться про знижки, зросла на 85%.

Про це пишуть росЗМІ з посилаючись на доповідь аналітичної служби найбільшої бази даних нерухомості ЦІАН.

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Кількість оголошень зросла, а ціна – зменшилася

Щоб швидше продати своє житло, росіяни готові торгуватися. Сьогодні середня знижка на квадратний метр на території Росії становить 5,1%. До максимальних знижок готові продавці квартир у Махачкалі (13%) та Владивостоці (10%). А ось у Москві готові "збити" лише 3,2% ринкової вартості свого житла.

При цьому кількість росіян, які хочуть терміново продати своє житло з початку березня зросла на 85%. Найчастіше продають житло у:

Краснодарі – 1,7 тисячі оголошень;

Московській області – 1,4 тисячі оголошень;

Москві – 1 340 оголошень;

Санкт-Петербурзі – 1,2 тисячі оголошень.

Аналітики зазначають, що зростання пропозицій вперше відбулося у березні, після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Друга хвиля оголошень почалася 18 вересня і продовжується досі.

Попри санкції росіяни продовжують скуповувати житло за кордоном

Нагадаємо, що наразі діє низка обмежень щодо пересування громадян Росії:

2 вересня Євросоюз ухвалив рішення про повне призупинення угоди про спрощений візовий режим з Росією;

з 19 вересня росіяни більше не зможуть заїхати в Естонію, Латвію, Литву чи Польщу з метою туризму, спорту чи відвідування культурних заходів;

з 25 жовтня до цього переліку країн додалася Чехія.

Попри це росіяни досі можуть в'їжджати в низку країн та безперешкодно купувати нерухомість у Грузії, Туреччині, ОАЕ, Кіпрі, Казахстані. Через наплив заможних громадян держави-агресорки, ринок цих країн суттєво розігрівся. Ціни підвищилися як на оренду, так і на купівлю житла. Приміром, банк Туреччини зазначає, що у річному обчисленні житло у країні подорожчало на 100%.

Рієлтори та агенства нерухомості, розуміючи ситуацію, намагаються заробити. Так, у Дубаї з'являються російськомовні агенти, а у Вірменії окремі власники нерухомості навіть розривають чинні договори зі своїми орендарями, щоб здати квартири в оренду за вищою ціною.

Натомість подорожчання квадратів непокоїть місцевих мешканців Грузії. У країні відбулася серія акцій протесту з вимогою запровадження візового режиму для росіян.