Россияне спешно покидают страну и распродают квартиры

На российском рынке недвижимости рекордно возросло количество желающих срочно продать жилье. С начала марта количество объявлений, в которых говорится о скидках, выросло на 85%.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на доклад аналитической службы крупнейшей базы данных недвижимости ЦИАН.

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Количество объявлений выросло, а цена – уменьшилась

Чтобы побыстрее продать свое жилье, россияне готовы торговаться. Сегодня средняя скидка на квадратный метр на территории России составляет 5,1%. К максимальным скидкам готовы продавцы квартир в Махачкале (13%) и Владивостоке (10%). А вот в Москве готовы "сбить" всего 3,2% рыночной стоимости своего жилья.

При этом количество россиян, желающих срочно продать свое жилье с начала марта, выросло на 85%. Чаще всего продают жилье в:

Краснодаре – 1,7 тысячи объявлений;

Московской области – 1,4 тысячи объявлений;

Москве – 1 340 объявлений;

Санкт-Петербурге – 1,2 тысячи объявлений.

Аналитики отмечают, что рост предложений впервые произошел в марте после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Вторая волна объявлений началась 18 сентября и продолжается по сей день.

Несмотря на санкции, россияне продолжают скупать жилье за границей

Напомним, что в настоящее время действует ряд ограничений по передвижению граждан России:

2 сентября Евросоюз принял решение о полной приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией;

с 19 сентября россияне больше не смогут заехать в Эстонию, Латвию, Литву или Польшу с целью туризма, спорта или посещения культурных мероприятий;

с 25 октября к этому списку стран добавилась Чехия.

Несмотря на это, россияне до сих пор могут въезжать в ряд стран и беспрепятственно покупать недвижимость в Грузии, Турции, ОАЭ, Кипре, Казахстане. Из-за наплыва состоятельных граждан государства-агрессора, рынок этих стран существенно разогрелся. Цены повысились как на аренду, так и на покупку жилья. К примеру, банк Турции отмечает, что в годовом исчислении жилье в стране подорожало на 100%.

Риелторы и агентства недвижимости, понимая ситуацию, пытаются заработать. Так, в Дубае появляются русскоязычные агенты, а в Армении отдельные собственники недвижимости даже расторгают действующие договоры со своими арендаторами, чтобы сдать квартиры в аренду по более высокой цене.

Подорожание квадратов беспокоит местных жителей Грузии. В стране прошла серия акций протеста с требованием введения визового режима для россиян.