Якщо снаряди росіян пошкодили ваше помешкання: як правильно зафіксувати руйнування

Російські окупанти продовжують здійснювати обстріли мирного населення. Громадян закликають подавати заявки на відшкодування, але для цього потрібно правильно оформити документи.

Війна триває, і російські окупанти продовжують коїти злочини, зокрема, скеровуючи свої снаряди на будинки мирних українців. Український уряд просить громадян подавати заявки на відшкодування, але потрібно попіклуватися, аби оформити документи належним чином.

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Де та як потрібно оформити заявку на відшкодування зруйнованого росіянами помешкання

Подати заявку можна у три способи: на порталі "Дія", в Центрі надання адміністративних послуг та через нотаріуса. Який з цих способів обрати – громадяни вирішують самі.

Аби згодом не виникало жодних проблем, потрібно дотримуватися кількох простих правил:

відео руйнувань має бути хорошої якості, по можливості варто увімкнути геолокацію;

під час зйомки відео потрібно розповісти про своє місце перебування, повідомити дату, час та деталі руйнувань. Також по можливості варто попросити третіх осіб, аби вони теж зафіксували ці відомості на камеру;

фіксувати руйнування потрібно великим та малим планом, знімати потрібно як внутрішні, так і зовнішні пошкодження; також варто показати територію та об'єкти, які розташовані поблизу;

відзнятий матеріал потрібно зберегти у первинному вигляді, у жодному разі не можна користуватися графічними редакторами, наносити на фото та відео написи тощо;

також обов'язково потрібно зробити копію результатів зйомки та зберігати їх на різних носіях.

Дотримання цих правил дозволить уникнути проблем у майбутньому та гарантує, що на шляху отримання компенсації не виникне зайвих перепон.