Рослини – це особливий акцент, який додає затишку будь-якому помешканню. Вони завжди доречні та здатні доповнити домашню атмосферу без великих затрат.

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Багатьох може відлякувати факт, що рослини потребують догляду, а час на це є далеко не завжди. На щастя, є кілька опцій, які дозволять вам насолодитися затишком, не витрачаючи багато зусиль.

Сансев’єрія (щучий хвіст)

Рослина, "вбити" яку практично неможливо. Вона потребує мало світла, а поливати її потрібно лише зрідка (взимку можна не поливати взагалі).

Популярна рослина, яка не потребує догляду / Фото Pixabay

Для неї не страшні сухе повітря та протяги, тому її часто можна побачити у закладах громадського харчування. Різноманіття видів дозволить обрати опцію під себе та не турбуватися про догляд.

Хлорофітум

Красива рослина, яка є одним з найкращих поглиначів шкідливих речовин. Не боїться проблем з поливом та чудово себе почуває як на сонці, так і в тіні.

Хлорофітум добре себе почуває у будь-яких умовах / Фото Pixabay

Поливати рослину потрібно раз на тиждень, і якщо робити це регулярно, то незабаром з'являться нові рослинки, які можна пересадити в окремий горщик.

Сциндапсус золотистий

Якщо ви прихильник вертикального озеленення – кращого варіанту просто не знайдеш. Рослина дуже швидко росте та може бути в глибині приміщення.

Рослина, яка одразу привертає увагу / Фото Pixabay

Особливого догляду сциндапусу теж не потрібно – достатньо поливати його після просихання верхнього шару ґрунту. Його листки одразу привертають увагу, а рости він може аж до півметра.