Растения – это особый акцент, придающий уют любому жилью. Они всегда уместны и способны дополнить домашнюю атмосферу без больших затрат.

Будет интересно Стабильный доход в нестабильных условиях: почему сейчас лучшее время инвестировать в новостройки Львова

Многих может отпугивать факт, что растения нуждаются в уходе, а время на это есть далеко не всегда. К счастью, есть несколько опций, которые позволят вам насладиться уютом, не тратя много усилий.

Сансевьерия (щучий хвост)

Растение, "убить" которое практически невозможно. Она нуждается мало в свете, а поливать ее нужно лишь изредка (зимой можно не поливать вообще).

Популярное растение, не требующее ухода / Фото Pixabay

Для него не страшны сухой воздух и сквозняки, поэтому его часто можно увидеть в общепитах. Разнообразие видов позволит выбрать опцию под себя и не беспокоиться об уходе.

Хлорофитум

Красивое растение, которое является одним из лучших поглотителей вредных веществ. Не боится проблем с поливом и отлично себя чувствует как на солнце, так и в тени.

Хлорофитум хорошо себя чувствует в любых условиях / Фото Pixabay

Поливать растение нужно раз в неделю, и если делать это регулярно, то в скором времени появятся новые растения, которые можно пересадить в отдельный горшок.

Сциндапсус золотистый

Если вы поклонник вертикального озеленения – лучшего варианта просто не найдешь. Растение очень быстро растет и может находиться в глубине помещения.

Растение, которое сразу привлекает внимание / Фото Pixabay

Особого ухода за сциндапусом тоже не нужно – достаточно поливать его после просыхания верхнего слоя грунта. Его листья сразу привлекают внимание, а расти он может до полуметра.