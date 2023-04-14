У будинку захоплює все: зовнішні стіни в рожевих тонах, аркові входи, приватний задній двір та природа навколо. Казковий дім з'явився на ринку за 735 900 доларів.

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Чарівний будинок у Феніксі

Житло вміщує три спальні та одну ванну кімнату. В інтер'єрі поєднуються сучасні та старовинні елементи. Багато деталей залишилися досі, що нагадує шарм будинків Аризони 1920 року. В кухні є нестандартні шафи, гранітні стільниці та витяжка мідного кольору.

В інших кімнатах можна побачити арки-алькови та дубову дерев'яну підлогу, з незвичного – прихована телефонна лавка в стіні.

Сучасне поєднується з минулим / Фото ARMLS

У будинку також є готовий підвал, який можна використовувати як винний льох або навіть приватне робоче місце.

Надворі облаштована зона для відпочинку: столик зі стільцями, гідромасажна ванна, вбудоване барбекю, фонтан. Також є додаткова конструкція площею 14 квадратних метрів, яку можна використовувати як сауну, офіс або студію.

Відпочинкова зона надворі / Фото ARMLS

Загальна площа подвір'я становить 740 квадратних метрів. Тут можна буде посадити сад або розширити житлову зону.

Басейн навколо загороджений / Фото ARMLS