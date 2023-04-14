В доме захватывает все: внешние стены в розовых тонах, арочные входы, частный задний двор и вокруг природа. Сказочный дом появился на рынке за 735 900 долларов.

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Очаровательный дом в Фениксе

Жилье вмещает три спальни и одну ванную. В интерьере совмещаются современные и старинные элементы. Многие детали остались до сих пор, что напоминает шарм домов Аризоны в 1920 году. В кухне есть нестандартные шкафы, гранитные столешницы и медная вытяжка.

В других комнатах можно увидеть арки-альковы и дубовый деревянный пол, из необычного – скрытая телефонная лавка в стене.

Современное сочетается с прошлым / Фото ARMLS

В доме также есть готовый подвал, который можно использовать как винный погреб или даже личное рабочее место.

На дворе обустроена зона для отдыха: столик со стульями, гидромассажная ванна, встроенное барбекю, фонтан. Также есть дополнительная конструкция площадью 14 квадратных метров, которую можно использовать в качестве сауны, офиса или студии.

Зона отдыха на улице / Фото ARMLS

Общая площадь подворья составляет 740 квадратных метров. Здесь можно будет усадить сад или расширить жилую зону.

Бассейн вокруг огорожен / Фото ARMLS