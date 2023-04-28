Розкішний будинок у Флориді шукає першого власника: скільки коштує таке житло
Джерело:Realtor
Новенький чотириповерховий будинок на березі моря готовий прийняти свого першого власника. Його продають за пристойну суму.
Будинок площею 740 квадратних метрів розташований на Інлет-Біч. Його продають за 22 мільйони доларів. У вартість входить приватний пляж.
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Розкішний дім з власним пляжем
Будинок вміщує дев'ять спалень та дев'ять ванних кімнат, він повністю мебльований.
"Це помешкання має власну набережну, яка веде до приватного пляжу позаду будинку. У нас є одні з найкрасивіших пляжів у світі", – каже агент з нерухомості Ліндон Джексон.
Цей дім шукає першого власника / Фото Realtor
Є дві основні спальні, одна – на третьому, інша – на четвертому поверсі. На основному поверсі є дві додаткові спальні. На рівні гаража облаштована двоярусна кімната.
"Будинок дуже добре функціонує як основне або вторинне житло. Це також було б чудовою ідеєю для оренди на відпочинок завдяки великій кількості спальних місць", – вважає Джексон.
Житло розташоване на висоті 30 футів, що дає змогу насолодитися краєвидами. Надворі є басейн, від якого погляд плавно переходить на Мексиканську затоку. Від цього перехоплює подих.
Біля басейну є бар, зона відпочинку, спа-центр і кухня просто неба.