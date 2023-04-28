Дом площадью 740 квадратных метров расположен на Инлет-Бич. Его продают за 22 миллиона долларов. В стоимость входит частный пляж.

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Роскошный дом с собственным пляжем

Дом вмещает девять спален и девять ванных комнат, полностью меблирован.

"Это жилье имеет свою набережную, которая ведет к приватному пляжу позади дома. У нас есть одни из самых красивых пляжей в мире", – говорит агент по недвижимости Линдон Джексон.



Этот дом ищет первого владельца / Фото Realtor

Есть две основные спальни, одна – на третьем, другая – на четвертом этаже. На основном этаже есть две дополнительные спальни. На уровне гаража обустроена двухъярусная комната.

Из гостиной открывается незабываемый пейзаж / Фото Realtor

"Дом очень хорошо функционирует как основное или вторичное жилье. Это также было бы замечательной идеей для аренды на отдых благодаря большому количеству спальных мест", – считает Джексон.

Спальня с панорамными окнами / Фото Realtor

Жилье расположено на высоте 30 футов, что позволяет насладиться видами. На дворе есть бассейн, от которого взгляд плавно переходит на Мексиканский залив. От этого перехватывает дыхание.

У бассейна есть бар, зона отдыха, спа-центр и кухня под открытым небом.



Из бассейна виден пляж / Фото Realtor