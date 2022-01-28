Розкіш по-київськи: на продаж виставили приватний будинок за 30 мільйонів гривень

Під Києвом продають будинок майже за 30 мільйонів гривень. Однак в оголошенні зазначено, що власник згоден на торг.

Площа приватного будинку 740 квадратних метрів. Також у вартість входить ділянка в 60 "соток", де розташований окремий будинок для персоналу та охорони.

Цікаво Що насправді вплине на вартість житла у 2022 році: інтерв'ю з девелопером

Що всередині будинку

Вітальня / Фото Blagovist

Триповерховий будинок розташований у селі Гатне за 23,4 кілометра від Києва. Автори оголошення зазначають, що тут спроєктовано 6 житлових кімнат, зокрема:

вітальня з каміном;

4 спалень;

кабінет.

Спальня із дерев'яним гарнітуром / Фото Blagovist

Крім цього, в будинку є 4 санвузли та 2 великі басейни. Сам будинок стоїть на ділянці 60 "соток" з двома заїздами. Крім нього на цій землі розташовані:

2-поверхова будова на 100 "квадратів" з кімнатами для обслуговуючого персоналу та охорони;

гараж на 3 автомобілі;

генераторна;

винний льох.

У будинку є 2 басейни / Фото Blagovist