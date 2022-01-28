Розкіш по-київськи: на продаж виставили приватний будинок за 30 мільйонів гривень
Джерело:Obozrevatel
Під Києвом продають будинок майже за 30 мільйонів гривень. Однак в оголошенні зазначено, що власник згоден на торг.
Площа приватного будинку 740 квадратних метрів. Також у вартість входить ділянка в 60 "соток", де розташований окремий будинок для персоналу та охорони.
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Що всередині будинку
Триповерховий будинок розташований у селі Гатне за 23,4 кілометра від Києва. Автори оголошення зазначають, що тут спроєктовано 6 житлових кімнат, зокрема:
- вітальня з каміном;
- 4 спалень;
- кабінет.
Крім цього, в будинку є 4 санвузли та 2 великі басейни. Сам будинок стоїть на ділянці 60 "соток" з двома заїздами. Крім нього на цій землі розташовані:
- 2-поверхова будова на 100 "квадратів" з кімнатами для обслуговуючого персоналу та охорони;
- гараж на 3 автомобілі;
- генераторна;
- винний льох.