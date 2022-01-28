Площадь приватного дома 740 квадратных метров. Также в стоимость входит участок в 60 "соток", где расположен отдельный дом для персонала и охраны.

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Что внутри дома

Гостиная / Фото Blagovist

Трехэтажный дом расположен в селе Гатное в 23,4 километрах от Киева. Авторы объявления отмечают, что здесь спроектировано 6 жилых комнат, в том числе:

гостиная с камином;

4 спален;

кабинет.



Спальня с деревянным гарнитуром / Фото Blagovist

Кроме этого, в доме есть 4 санузла и 2 больших бассейна. Сам дом стоит на участке 60 "соток" с двумя заездами. Кроме него на этой земле расположены:

2-этажное строение на 100 "квадратов" с комнатами для обслуживающего персонала и охраны;

гараж на 3 автомобиля;

генераторная;

винный погреб.

В доме есть 2 бассейна / Фото Blagovist

Интересно. Ранее мы рассказывали, что недалеко от Киева продают готический дом, стилизованный под средневековый замок. Владельцы просят за помпезную недвижимость в 1 миллион долларов.