Лише басейн у цьому будинку з видом на місто заворожує, а його вартість у 250 тисяч доларів відверто шокує. Скільки коштує весь будинок та чим ще він може здивувати, ділимось далі.

Цікаво Огляд інженерних мереж в новобудовах: види та призначення

Скільки коштує елітний будинок в Австралії

Виріс триповерховий вишуканий гігант в Брісбені. Саме у цьому районі вартість нерухомості залишається стійко високою, навіть попри коливання на ринку. Не винятком стала і резиденція "Blanco", ціна якої сьогодні 7,3 мільйона доларів.

За ці гроші ви отримаєте житло на вершині з неперевершеними краєвидами. Сама ж оселя стала втіленням досконалого дизайну, комфорту та функціональності. Працювала над створенням цього шедевру компанія The Artificial, яка наповнила будинок природним освітленням, оздобивши його великими панорамними вікнами.



Будинок ззовні / Фото realestate

Таке рішення мало не лише практичне, але й естетичне значення: з оселі, яка розташована на пагорбі, відкривається неймовірний краєвид на місто, річку та гори. Будинок має характерні дерев'яні акценти, а фасад пофарбований у благородний білий колір. Гармонійності та спокою картині додають скляні та мармурові елементи із зеленими родзинками.



Розкішна кухня / Фото realestate



Одна з кімнат будинку / Фото realestate

На трьох поверхах резиденції помістились тераси, внутрішній ліфт, вітальня та обідня зона, винний льох, розважальний бар, кінотеатр і чотири спальні. Зі стильної та сучасної кухні є вихід на терасу з басейном та дивовижним краєвидом.



Елітна спальня з краєвидом / Фото realestate



Ванна кімната / Фото realestate