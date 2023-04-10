Бассейн в этом доме с видом на город завораживает, а его стоимость в 250 тысяч долларов откровенно шокирует. Сколько стоит весь дом и чем он еще может удивить, делимся дальше.

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Сколько стоит элитный дом в Австралии

Вырос трехэтажный изысканный гигант в Брисбене. Именно в этом районе стоимость недвижимости остается устойчиво высокой, даже несмотря на колебания на рынке. Не исключением стала и резиденция Blanco, цена которой сегодня 7,3 миллиона долларов.

За эти деньги вы получите жилье на вершине с великолепными видами. Само же жилье стало воплощением совершенного дизайна, комфорта и функциональности. Работала над созданием этого шедевра компания The Artificial, наполнившая дом естественным освещением, украсив его большими панорамными окнами.



Дом снаружи / Фото realestate

Такое решение имело не только практическое, но и эстетическое значение: из дома, расположенного на холме, открывается невероятный вид на город, реку и горы. Дом имеет характерные деревянные акценты, а фасад выкрашен в благородный белый цвет. Гармонии и спокойствию картине добавляют стеклянные и мраморные элементы с зелеными изюмами.



Роскошная кухня / Фото realestate



Одна из комнат дома / Фото realestate

На трех этажах резиденции поместились террасы, внутренний лифт, гостиная и обеденная зона, винный погреб, развлекательный бар, кинотеатр и четыре спальни. Из стильной и современной кухни есть выход на террасу с бассейном и удивительным видом.



Элитная спальня с видом / Фото realestate



Ванная комната / Фото realestate