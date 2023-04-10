Цей будинок стане вашою мрією: елітну нерухомість виставили на продаж
Джерело:realestate
Австралія вражає не лише своєю природною спадщиною, але й архітектурними "знаменитостями". Одна з таких нещодавно з'явилась на ринку і вже знайшла чимало схвальних відгуків.
Лише басейн у цьому будинку з видом на місто заворожує, а його вартість у 250 тисяч доларів відверто шокує. Скільки коштує весь будинок та чим ще він може здивувати, ділимось далі.
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Скільки коштує елітний будинок в Австралії
Виріс триповерховий вишуканий гігант в Брісбені. Саме у цьому районі вартість нерухомості залишається стійко високою, навіть попри коливання на ринку. Не винятком стала і резиденція "Blanco", ціна якої сьогодні 7,3 мільйона доларів.
За ці гроші ви отримаєте житло на вершині з неперевершеними краєвидами. Сама ж оселя стала втіленням досконалого дизайну, комфорту та функціональності. Працювала над створенням цього шедевру компанія The Artificial, яка наповнила будинок природним освітленням, оздобивши його великими панорамними вікнами.
Будинок ззовні / Фото realestate
Таке рішення мало не лише практичне, але й естетичне значення: з оселі, яка розташована на пагорбі, відкривається неймовірний краєвид на місто, річку та гори. Будинок має характерні дерев'яні акценти, а фасад пофарбований у благородний білий колір. Гармонійності та спокою картині додають скляні та мармурові елементи із зеленими родзинками.
Розкішна кухня / Фото realestate
Одна з кімнат будинку / Фото realestate
На трьох поверхах резиденції помістились тераси, внутрішній ліфт, вітальня та обідня зона, винний льох, розважальний бар, кінотеатр і чотири спальні. Зі стильної та сучасної кухні є вихід на терасу з басейном та дивовижним краєвидом.
Елітна спальня з краєвидом / Фото realestate
Ванна кімната / Фото realestate