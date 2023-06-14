Лише природа і ви: на ринку з'явилося особливе житло, у якому є все, що потрібно

Захоплива нерухомість площею 33,5 гектара розташована в сільському передмісті Сіднея – Гленорі. Маєток збудували в максимально усамітненому місці серед фантастичної природи.

Цілком приватна нерухомість складається з величного трирівневого особняка та великої садиби з п'ятьма спальнями. Окрім матеріальної розкоші, тут можна побачити неймовірні краєвиди на Блакитні гори.

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Розкішний будинок серед неймовірної природи

Велика паркова територія з газонами, залитим сонцем басейном, великим бальним залом і приватним вертолітним майданчиком для швидкого доступу до аеропорту – це лише деякі з багатьох епічних зручностей, які пропонує це житло. Дім з'явився на ринку за ціною 13,5 – 14,5 мільйонів доларів.

Величезний будинок на природі, де мріють жити багато сімей / Фото Realestate

Агентка з нерухомості каже, що житло в сільській місцевості є винятковою можливістю для сімей, які живуть кількома поколіннями. Маєток привернув увагу людей з усіх куточків світу, надійшла величезна кількість запитів

Особняк спроєктували та побудували на замовлення теперішніх власників у 2010 році. Тут є великий передпокій, королівська офіційна вітальня та їдальня, вітальня та більярдна кімната, піаніно-лаунж і повнорозмірний гранітний бар.

Більярдна кімната з баром / Фото Realestate

Великий танцювальний зал, до якого входять кухня, бар і танцювальний майданчик, також може слугувати виставковим залом. Раніше в будинку влаштовували весілля, масштабні заходи та знімали численні фільми.

Маєток вміщує чотири спальні на першому рівні, кожна має власну гардеробну та розкішну ванну кімнату. На другому рівні є надзвичайно просторий головний люкс з розкішною спа-ванною, приватна вітальня та сонячна тераса. Додаткову садибу з п'ятьма спальнями нещодавно відремонтували.

Власний басейн просто неба / Фото Realestate

Хоч будинок розташований у віддаленому місці, недалеко є поромна станція, пристань для причалу човнів. Поруч є одні з найкращих шкіл у Сіднеї.