Вполне частная недвижимость состоит из величественного трехуровневого особняка и большой усадьбы с пятью спальнями. Кроме материальной роскоши, здесь можно увидеть невероятные виды на Голубые горы.

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Роскошный дом среди невероятной природы

Большая парковая территория с газонами, залитым солнцем бассейном, большим бальным залом и частной вертолетной площадкой для быстрого доступа в аэропорт – это лишь некоторые из многих эпических удобств, которые предлагает это жилье. Дом появился на рынке по цене 13,5 – 14,5 миллиона долларов.

Огромный дом на природе, где мечтают жить многие семьи / Фото Realestate

Агент по недвижимости говорит, что жилье в сельской местности является исключительной возможностью для семей, живущих несколькими поколениями. Имение привлекло внимание людей со всех уголков мира, поступило огромное количество запросов

Особняк спроектировали и построили по заказу нынешних владельцев в 2010 году. Здесь есть большая прихожая, королевская официальная гостиная и столовая, гостиная и бильярдная комната, пианино-лаунж и полноразмерный гранитный бар.

Бильярдная комната с баром / Фото Realestate

Большой танцевальный зал, в который входят кухня, бар и танцевальная площадка, также может служить выставочным залом. Ранее в доме устраивали свадьбы, масштабные мероприятия и снимали многочисленные фильмы.

Имение вмещает четыре спальни на первом уровне, каждая имеет собственную гардеробную и роскошную ванную комнату. На втором уровне есть очень просторный главный люкс с роскошной спа-ванной, частная гостиная и солнечная терраса. Дополнительную усадьбу с пятью спальнями недавно отремонтировали.

Собственный бассейн под открытым небом / Фото Realestate

Хотя дом расположен в отдаленном месте, недалеко находится паромная станция, пристань для причала лодок. Рядом есть одни из лучших школ в Сиднее.