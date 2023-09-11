"Мені здавалося, що це найкращий будинок, який я коли-небудь бачила за все своє життя", – зізнається агентка з лістингу Сабріна Ковінгтон. Чим же він такий особливий – розповідаємо далі.

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Унікальний будинок із приголомшливим садом, де вирощують усе

Будинок площею 360 квадратних метрів, який збудували ще в 1987 році, продають за 5 990 000 доларів.



Будинок з невеличким басейном / Фото Eddie Bojorquez

Унікальною особливістю власності є п'ятирівневий органічний сад на ділянці площею майже один гектар. Теперішня власниця вирощувала там яблука, банани, алое вера, ягоди, інжир, персики, груші, сливи, лимони, гранат, грейпфрут, авокадо, лайм і виноград.

Тож новий господар зможе займатися садівництвом і насолоджуватися чудовими прогулянками на озелененій території.

Величезний сад / Фото Eddie Bojorquez

У будинку є чотири спальні та три повноцінні ванні кімнати, одна з яких заслуговує особливої уваги.

"Зараз дуже модно мати справді епічну ванну кімнату. Вона зроблена з травертину із зеленими плямами від підлоги до стелі та має лампу у формі ажурного глобуса", – розповідає агентка.

Цікавий дизайн ванної кімнати / Фото Eddie Bojorquez

Стіни в будинку переважно скляні. Вони виходять на мальовничу Долину Сан-Паскуаль. Власниця дуже любить свою казкову нерухомість, але вирішила продати її, бо вже не має потреби в такій великій житловій площі.