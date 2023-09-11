"Мне казалось, что это самый лучший дом, который я когда-либо видела за всю свою жизнь", – признается агентка по листингу Сабрина Ковингтон. Чем же он так особенный – рассказываем дальше.

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Уникальный дом с потрясающим садом, где выращивают все

Дом площадью 360 квадратных метров, построенный еще в 1987 году, продают за 5 990 000 долларов.



Дом с небольшим бассейном / Фото Eddie Bojorquez

Уникальной особенностью собственности является пятиуровневый органический сад на участке площадью почти в один гектар. Нынешняя владелица выращивала там яблоки, бананы, алоэ вера, ягоды, инжир, персики, груши, сливы, лимоны, гранат, грейпфрут, авокадо, лайм и виноград.

Новый хозяин сможет заниматься садоводством и наслаждаться прекрасными прогулками на озелененной территории.

Большой сад / Фото Eddie Bojorquez

В доме есть четыре спальни и три полноценных ванных комнаты, одна из которых заслуживает особого внимания.

"Сейчас очень модно иметь действительно эпическую ванную комнату. Она сделана из травертина с зелеными пятнами от пола до потолка и имеет лампу в форме ажурного глобуса", – рассказывает агент.

Интересный дизайн ванной комнаты / Фото Eddie Bojorquez

Стены в доме преимущественно стеклянные. Они выходят на живописную долину Сан-Паскуаль. Владелица очень любит свою сказочную недвижимость, но решила продать ее, потому что уже не нуждается в столь большой жилой площади.