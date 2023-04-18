Така ж доля чекає і цю вишукану нерухомість з романтичним стилем, який повністю суперечить бурхливій натурі власника – рок-музиканта Бена Гордона. Він є барабанщиком ветеранської хеві-метал-групи Parkway Drive.

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Барабанщик продає свій будинок у Байрон-Бей

Барабанщик Бен Гордон присвятив своє життя не лише творчості та гурту: він також відкрив популярний магазин The General Store у Байрон-Бей. Будинок, який музикант побудував у 2000 році, недавно з'явився на ринку нерухомості. Вишуканий стиль допомагав продумати місцевий дизайнер Мелом Габбін з Ave Twenty Two.



Будинок відомого барабанщика виставили на продаж / Фото Realestate

Музикант намагався створити комфортне помешкання з пляжним вайбом, чудовими краєвидами та спокійною атмосферою, яка контрастує з його бурхливим стилем життя. Білі кольори ззовні та всередині допомогли втілити його бажання.

Дизайнер заручився підтримкою середземноморських мотивів, вишуканим мінімалізмом з венеціанською штукатуркою, травертиновою бруківкою та деревиною. Всередині є 4 спальні та 4 ванні кімнати, тренажерний зал і домашній офіс.



Вітальня з кухнею / Фото Realestate



Вишукана спальня / Фото Realestate



Естетика мінімалізму / Фото Realestate

Вітальня оздоблена дров'яним каміном та є центральним місцем у будинку. Цей простір з'єднаний з їдальнею, яка переходить у внутрішній дворик просто неба. Всередині також є пейзажний басейн і спа. Вартість вишуканого особняка становить 10 мільйонів доларів.

Ви можете спокійно переміщатися з оздоровчих зон тихого ранку в спокійний приватний куточок, щоб зарядитися енергією. Ця фантастична резиденція захоплює приголомшливі види на 180 градусів на національний парк Араквал до блакиті Тихого океану,

– коментує дизайнер.