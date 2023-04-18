Такая же судьба ждет и эту изысканную недвижимость с романтическим стилем, полностью противоречащим бурной натуре владельца – рок-музыканта Бена Гордона. Он является барабанщиком ветеранской хэви-метал-группы Parkway Drive.
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Барабанщик продает свой дом в Байрон-Бей
Барабанщик Бен Гордон посвятил свою жизнь не только творчеству и группе: он открыл популярный магазин The General Store в Байрон-Бей. Здание, которое музыкант построил в 2000 году, недавно появилось на рынке недвижимости. Изысканный стиль помогал продумать местный дизайнер Мелом Габбин из Ave Twenty Two.
Дом известного барабанщика выставили на продажу / Фото Realestate
Музыкант пытался создать комфортную квартиру с пляжным вайбом, прекрасными видами и спокойной атмосферой, контрастирующей с его бурным стилем жизни. Белые цвета снаружи и внутри помогли воплотить его желания.
Дизайнер заручился поддержкой средиземноморских мотивов, изысканным минимализмом с венецианской штукатуркой, травертиновой брусчаткой и древесиной. Внутри есть 4 спальни и 4 ванные комнаты, тренажерный зал и домашний офис.
Гостиная с кухней / Фото Realestate
Изысканная спальня / Фото Realestate
Эстетика минимализма / Фото Realestate
Гостиная украшена дровяным камином и является центральным местом дома. Это пространство соединено со столовой, которая переходит во внутренний дворик под открытым небом. В нем также есть пейзажный бассейн и спа. Стоимость изысканного особняка составляет 10 миллионов долларов.
Вы можете спокойно перемещаться из оздоровительных зон тихого утра в спокойный частный уголок, чтобы зарядиться энергией. Эта фантастическая резиденция захватывает потрясающие виды на 180 градусов на национальный парк Араквал до лазури Тихого океана,
– комментирует дизайнер.