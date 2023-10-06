Цю чудову нерухомість у Лос-Анджелесі продають за 4 995 000 доларів США. Кожен колір, елемент декору та навіть найменша деталь зроблена з відчуттям смаку та стилю. Таке можна побачити рідко.

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Старий голлівудський гламур

Цей грандіозний особняк збудували ще в 1925 році. Він розташований на величному схилі пагорба з краєвидом на Голлівудський бульвар, поблизу його перетину з Лорелом Каньйоном. Кожен, хто хоч трохи побував в Лос-Анджелесі, точно проїжджав повз це легендарне помешкання.

Але це не означає, що особняк легко доступний для перехожих. Він огороджений стінами та має ворота, тож це повністю приватне місце. Нещодавно теперішні власники оновили будинок, встановивши найсучаснішу систему безпеки.

Ділянка має площу 930 квадратних метрів, що щедро для цієї частини міста. На території є головний та гостьовий будинок, що вміщують п'ять спалень і сім ванних кімнат.

Прекрасний особняк у марокканському стилі / Фото The MLS

Але це саме той випадок, коли цифри не мають значення. Тут цінний дизайн, від якого просто перехоплює подих. Багато складної мавританської плитки, вишуканого різьблення по дереву та яскравої мозаїки зустрічають на кожному кроці. А насичені кольори стін, стелі, драпірувань і вітражів викликають відчуття непідвладної часу елегантності.

Який марокканський особняк був би досконалим без розкішного основного люкса? Спальня там справді особлива: золоті оксамитові драпірування з чорними китицями, стіни кольору оніксу та золоте ліжко розміру king-size. Також у кімнаті є подвійні гардеробні та ванна кімната.

На задньому є басейн з підігрівом, спа-центр і навіть вітальня з каміном просто неба. З пагорба видно неймовірні краєвиди на Лос-Анджелес та околиці.