Эту замечательную недвижимость в Лос-Анджелесе продают за 4,995 млн долларов США. Каждый цвет, элемент декора и даже самая маленькая деталь сделана с ощущением вкуса и стиля. Такое можно увидеть редко.

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Старый голливудский гламур

Этот грандиозный особняк был построен еще в 1925 году. Он расположен на величественном склоне холма с видом на Голливудский бульвар, вблизи его пересечения с Лорелом Каньоном. Каждый, хоть немного побывавший в Лос-Анджелесе, точно проезжал мимо этого легендарного жилья.

Но это не значит, что особняк легко доступен для прохожих. Он огражден стенами и имеет ворота, так что это полностью частное место. Недавно нынешние владельцы обновили здание, установив самую современную систему безопасности.

Участок имеет площадь 930 квадратных метров, что обильно для этой части города. На территории есть главный и гостевой дом, вмещающий пять спален и семь ванных комнат.

Прекрасный особняк в марокканском стиле / Фото The MLS

Но это именно тот случай, когда цифры не имеют значения. Здесь ценный дизайн, от которого просто перехватывает дух. Много сложной мавританской плитки, изысканной резьбы по дереву и яркой мозаики встречают на каждом шагу. А насыщенные цвета стен, потолка, драпировок и витражей вызывают ощущение неподвластного времени элегантности.

Какой марокканский особняк был бы совершен без роскошного основного люкса? Спальня там действительно особенная: золотые бархатные драпировки с черными кистями, стены цвета оникса и золотая кровать размера king-size. Также в комнате есть двойные гардеробные и ванная.

На заднем есть бассейн с подогревом, спа-центр и даже гостиная с камином под открытым небом. С холма видны невероятные виды на Лос-Анджелес и окрестности.