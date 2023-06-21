Найдорожчий у штаті: надзвичайний антикварний будинок шукає нового власника

Вишуканий маєток з історією у прекрасному місці нечасто потрапляє на ринок. Унікально красивий будинок у Грінвіллі, штат Делавер, саме такий.

Це також найдорожчий будинок у штаті за ціною 18 мільйонів доларів. Особняк площею понад 1 100 квадратних метрів під назвою Shadowbrook розташований на 152 акрах необмеженої землі.

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Нерухомість просто розкішна

Маєток величезний, як і площа довкола. Тут ще є ставок площею 7 акрів. "Краєвиди феноменальні. Що робить нерухомість настільки унікальною, так це те, що вона дуже приватна, і її не видно з дороги. Тут дуже спокійно", – каже агент з лістингу Стів Кріфазі.

Будинок із польового каменю площею збудували в 1939 році. Протягом багатьох років про нього дбали та оновлювали. Серед оригінальних деталей – ліпнина, відкриті балки, підлога з твердих дощок і численні каміни.

Маєток у чудовому стані і зовні, і всередині / Фото Bright MLS

"Сім'я, яка володіє будинком, дуже добре доглядала за ним. Власники встановили шість геотермальних систем і новий дах з керамічної черепиці. Вся дерев'яна обробка всередині і зовні в чудовому стані", – розповідає Кріфазі.

На розгалуженій території також є водоспад, струмок, будинок-вежа, будиночок біля басейну, будиночок під воротами, дуплекс фермерського будинку.

Будинок оточений деревами, його не видно з вулиці / Фото Bright MLS

Тут є два сараї з 25 стійлами для коней, що сподобається фанатам верхової їзди. Вартість маєтку справді висока, особливо для штату Делавер. Та нерухомість має величезну площу й продається в бездоганному стані.