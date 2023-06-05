Будинок розташований на великій площі 16,19 гектара. Він вміщує п'ять спалень та три ванні кімнати. Поруч є басейн, тенісний корт із трав'яним покриттям, стайні та сади. Із ціною 11 – 12 мільйонів доларів нерухомість готова стати еталоном південно-східного передмістя Мельбурна.

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Будинок такий розкішний, ніби з картинки

Спочатку маєток використовували як місце для заміського відпочинку і часто здавали в оренду для проведення весільних церемоній. Агентка з нерухомості каже, що будинок викликав ажіотаж на ринку, адже це "рідкість для регіону, він єдиний у своєму роді".

Новий власник може використовувати будинок як основне житло або для короткострокової оренди.

Раніше тут відбувалися весілля / Фото Realestate

У маєтку збереглося багато оригінальних елементів – складні деталі минулої епохи, зокрема вишукані карнизи, великі арки та люстри.

На першому поверсі є формальна та неформальна вітальні, їдальня та кухня, більярдна або кімната для ігор, кабінет, дві спальні, ванна кімната та пральня. Головна спальня вміщує ванну кімнату, гардеробну та балкон. На цьому рівні також облаштовані дві додаткові кімнати.



В інтер'єрі збереглися оригінальні елементи / Фото Realestate

З парапету відкривається вид на сади та прилеглу землю, а басейн охороняють величні статуї. Хоча нерухомість була на ринку лише кілька тижнів, вона вже викликала цікавість з боку місцевих та іноземних покупців.

Казковий будинок у стилі замку / Фото Realestate