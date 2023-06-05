Дом расположен на большой площади в 16,19 гектара. Он вмещает пять спален и три ванных комнаты. Рядом есть бассейн, теннисный корт с травяным покрытием, конюшни и сады. С ценой 11 – 12 миллионов долларов недвижимость готова стать эталоном юго-восточного пригорода Мельбурна.

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Дом такой роскошный, словно с картинки

Сначала имение использовали как место для загородного отдыха и часто сдавали в аренду для свадебных церемоний. Агент по недвижимости говорит, что дом вызвал ажиотаж на рынке, ведь это "редкость для региона, он единственный в своем роде".

Новый собственник может использовать дом в качестве основного жилья или для краткосрочной аренды.

Ранее здесь проходила свадьба / Фото Realestate

В имении сохранилось много оригинальных элементов – сложные детали ушедшей эпохи, в том числе изысканные карнизы, большие арки и люстры.

На первом этаже есть формальная и неформальная гостиная, столовая и кухня, бильярдная или игровая комната, кабинет, две спальни, ванная комната и прачечная. Главная спальня вмещает ванную комнату, гардеробную и балкон. На этом уровне также оборудованы две дополнительные комнаты.



В интерьере сохранились оригинальные элементы / Фото Realestate

С парапета открывается вид на сады и близлежащую землю, а бассейн охраняют величественные статуи. Хотя недвижимость была на рынке всего несколько недель, она уже вызвала любопытство со стороны местных и иностранных покупателей.

Сказочный дом в стиле замка / Фото Realestate