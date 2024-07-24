Колишня трамвайна станція стала сімейним будинком із чотирма спальнями вже давно. На фото видно, що всередині від неї вже нічого не залишилося.

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Як австралійська пара зробила житло з трамвайної станції

Спочатку власники станції знесли кілька внутрішніх стін, створивши великий житловий простір. Там вони встановили центральні сходи, що уявно відокремлюють кухню та їдальню.

На другому поверсі господарі зробили три спальні, вітальню та стильну ванну кімнату з гідромасажною системою. Вікна виходять на чудовий задній двір та веранду, засаджену цитрусовими деревами та авокадо.

Інтер'єр у стилі лофт / Фото Real Estate

Тоді до першого поверху пара добудувала ще одну спальню, мінікухню та окрему ванну кімнату. За планом, туди мала переїхати мама Діани, але не склалося.

Ми намагалися не чіпати будівлю зовні, тож вона має такий самий вигляд, як і колись. Ви досі можете побачити, де проходив кабель, а на задньому ґанку стоїть масивний трансформатор для запуску трамваїв,

– розповідає Корбет про зовнішній вигляд будинку.

Особняк має одну велику перевагу – влітку там прохолодно, а взимку тепліше. Усе це завдяки масивним стінам завтовшки 470 міліметрів.

Зовні будівля досить непримітна, але коли заходите всередину, то ніби опиняєтесь в іншому світі. У цьому є своя чарівність. За кілька років станції виповниться 100 років, і ми думаємо, що прийшов час передати її в інші руки,

– поділилися власники.

Будинок будуть продавати на аукціоні. Початкова ставка наразі не відома.