Бывшая трамвайная станция стала семейным домом с четырьмя спальнями уже давно. На фото видно, что внутри от нее уже ничего не осталось.

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Как австралийская пара сделала жилье из трамвайной станции

Сначала владельцы станции снесли несколько внутренних стен, создав большое жилое пространство. Там они установили центральную лестницу, воображаемо отделяющую кухню и столовую.

На втором этаже хозяева сделали три спальни, гостиную и стильную ванную комнату с гидромассажной системой. Окна выходят на прекрасный задний двор и веранду, засаженную цитрусовыми деревьями и авокадо.

Интерьер в стиле лофт / Фото Real Estate

Тогда к первому этажу пара достроила еще одну спальню, мини-кухню и отдельную ванную комнату. По плану, туда должна была переехать мама Дианы, но не сложилось.

Мы старались не трогать здание снаружи, поэтому оно имеет такой же вид, как и прежде. Вы до сих пор можете увидеть, где проходил кабель, а на заднем крыльце стоит массивный трансформатор для запуска трамваев,

– рассказывает Корбет о внешнем виде дома.

Особняк имеет одно большое преимущество – летом там прохладно, а зимой теплее. Все это благодаря массивным стенам толщиной 470 миллиметров.

Внешне здание довольно неприметное, но когда заходите внутрь, то будто оказываетесь в другом мире. В этом есть свое очарование. Через несколько лет станции исполнится 100 лет, и мы думаем, что пришло время передать ее в другие руки,

– поделились владельцы.

Дом будут продавать на аукционе. Начальная ставка пока не известна.