Особливий вид розкоші: особняк у Вісконсині вражає кожною деталлю

Особняк, побудований у 1874 році для видатного лікаря, щойно з’явився на ринку. Він справді такий неймовірний, як про нього усі говорять.

Будинок з'явився на ринку кілька днів тому за 1,5 мільйона доларів і вже має покупця. Він розташований у місті Воватоса, Вісконсин.

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Дуже розкішний як зовні, так і всередині

Це помешкання площею 327 квадратних метрів вміщує три спальні та три ванні кімнати. Сам будинок розташований на ділянці площею трохи більше ніж один гектар.

Попри те, що маєток був другим найдорожчим односімейним будинком у місті, він все одно дуже швидко знайшов покупця.

Агентка з лістингу розповідає, що власники хотіли продати будинок тим, хто берегтиме його історію та залишить недоторканим. Адже саме вони опікувалися житлом протягом 26 років. Можна сказати, що господарі повернули його до життя. Коли вони придбали особняк, це було щось схоже на руїни.

Теперішні власники реставрували його два роки та додали прибудований гараж, трисезонну кімнату, а також передні та задні внутрішні дворики.

Кожна кімната має особливу атмосферу / Фото Realtor

Величний вікторіанський будинок побудували для Фіска Холбрука Дея, який прибув із Нью-Йорка та придбав нерухомість за 425 доларів. Він був єдиним лікарем у місті. Згодом на цій території чоловік побудував котедж для своїх батьків.

Будинок входить до Національного реєстру історичних місць. Всередині можна побачити молдинги, двері-кишеньки, високі стелі, оригінальну підлогу з дуба й горіха та парадні сходи.

Основний люкс — це справжня розкіш із гардеробною та ванним куточком. Та найбільше враження справляє загальна ванна кімната, що виконана в темних тонах із золотими деталями. Вона дуже елегантна.