Дом появился на рынке несколько дней назад за 1,5 миллиона долларов и уже покупателя. Он расположен в городе Воватоса, Висконсин.

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Очень роскошный как снаружи, так и внутри

Это площадь 327 квадратных метров вмещает три спальни и три ванные комнаты. Сам дом расположен на участке площадью чуть более одного гектара.

Несмотря на то, что имение было вторым самым дорогим односемейным домом в городе, он все равно очень быстро нашел покупателя.

Агент по листингу рассказывает, что владельцы хотели продать дом тем, кто будет беречь его историю и оставит нетронутым. Ведь именно они занимались жильем в течение 26 лет. Можно сказать, что хозяева вернули его к жизни. Когда они приобрели особняк, это было нечто похожее на развалины.

Нынешние владельцы реставрировали его два года и добавили пристроенный гараж, трехсезонную комнату, а также передние и задние дворики.

Каждая комната имеет особую атмосферу.

Величественный викторианский дом построили для Фиска Холбрука Дэя, прибывшего из Нью-Йорка и купившего недвижимость за 425 долларов. Он был единственным врачом в городе. Впоследствии на этой территории мужчина построил коттедж своим родителям.

Дом входит в Национальный реестр исторических мест. Внутри можно увидеть молдинги, двери-карманчики, высокие потолки, оригинальный пол из дуба и ореха и парадную лестницу.

Основной люкс – это настоящая роскошь с гардеробной и ванной. Но самое большое впечатление производит общая ванная комната, выполненная в темных тонах с золотыми деталями. Она очень элегантна.