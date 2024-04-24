Будинок розташований на понад 1000 гектарах землі поблизу французької столиці. Вартість розкішного маєтку становить колосальні 363 мільйони фунтів, тобто близько 440 мільйонів доларів.

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Величний маєток, що належав королівській сім'ї

Château d'Armainvilliers побудували на фундаменті замку XII століття. Він вміщує 100 кімнат. У 1980-х роках особняк купив король Марокко Хасан II. Члени королівської сім'ї подбали про облаштування спа-салону з хамамом, салону краси та перукарні, а також навіть медичної та стоматологічної клініки.

Вони також облаштували підвал із величезною мережею тунелів, кухонь, холодильних камер, складських приміщень і кімнат для персоналу. На території маєтку збереглася стайня, яка може вмістити 50 коней.

Розкішний особняк за 363 мільйони фунтів / Фото Hemis

У 2008 році королівська сім'я продала особняк невідомому покупцеві з Близького Сходу за 170 мільйонів фунтів. Тепер агенти з нерухомості представляють його інтереси задля продажу цієї розкішної нерухомості.

Багато місцевих рієлторів кажуть, що власник не зможе продати будинок за таку космічну ціну. Ба більше, це не реально. Вони гадають, що особняк куплять за 20 – 25 мільйонів фунтів (можливо, 30 мільйонів), але не більше.