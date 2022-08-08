В Україні розпочався відбір проєктів, які будуть фінансуватися Європейським інвестиційним банком

У Міністерстві розвитку громад та територій України стартував відбір проєктів у межах "Програми з відновлення України" відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. Він нагадав, що загальна сума проєктів першого відбору становить 200 мільйонів євро.

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Які проєкти у пріоритеті

За словами Чернишова, проєкти мають стосуватися саме відновлення життєво важливих об’єктів. Тобто у пріоритеті оновлення чи будівництва нових медичних закладів, закладів освіти, ЦНАПів, а також капітального ремонту та реконструкції критичної інфраструктури і будинків для проживання внутрішньо переміщених осіб та тих, хто через війну втратив житло.

Перший відбір проєктів для фінансування за кредитні кошти здійснюється на суму не більше 200 мільйонів євро. Кредитні кошти будуть спрямовані громадам у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Умови участі у відборі

комунальна власність об’єкта, на фінансування якого залучається субвенція;

співфінансування коштом місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, на покриття витрат на сплату податків і зборів, у тому числі податку на додану вартість, комісії за конвертацію валюти, страхування, авторський нагляд тощо;

календарний план реалізації проєктів має становити від одного до трьох років;

об’єкти, що фінансуються коштом субвенції, залишаються у комунальній власності (спільній власності) відповідних територіальних громад та використовуються за цільовим призначенням протягом не менше 20 років з дати завершення впровадження проєкту;

коштом субвенції заборонено купівлю або приватизацію землі, будівель, приміщень;

під час розроблення проєктної документації на місцевому рівні та на всіх етапах реалізації проєктів обов’язково повинні бути враховані громадські інтереси ключових сторін в місцевій громаді (вразливі групи населення, громадські організації, медичні, освітні та соціальні служби);

спроможність органів місцевого самоврядування, на фінансування об’єктів яких залучається субвенція, забезпечувати подальше їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади/виконавчих органів сільських, селищних, міських рад територіальних громад мають подати до Мінрегіону пропозиції до 2 вересня.

Відповідна субвенція надається на безповоротній основі громадам в рамках Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком.

, наприкінці 2021 року Уряд затвердив порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим на реалізацію проєктів у межах "Програми з відновлення України".

Загалом угодою передбачено залучення 340 мільйонів євро. За них відновлюватимуть соціальну інфраструктуру, об’єкти житлово-комунального господарства у регіонах, що постраждали внаслідок військових дій, а також у тих, що прийняли найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб.