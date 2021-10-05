Розпродаж будинків за 1 євро продовжується: в якому регіоні Італії пропонують бюджетне житло

В Італії до переліку регіонів, де продають будинки за 1 євро (що еквівалентно 30 гривням 61 копійці), додалося містечко Кантіано. Розповідаємо про умови купівлі житла.

Італійський проєкт з продажу будинків за 1 євро набирає оборотів. Нещодавно до нього долучилося ще одне історичне місто Кантіано, що знаходиться у центральному регіоні країни, – Марке (частина провінцій Пезаро і Урбіно).

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Навіщо це місту

Місто вирішило приєднатися до ініціативи по відновленню занедбаних будівель в історичних місцях Італії. Таким чином влада планує підвищити чисельність населення, розвинути будівництво, туризм та торгівлю.

Влада впевнена, що новий потік мешканців допоможе відновити життя у місті, яке пам'ятає витоки середньовічної культури Європи. А привабливе розташування робить Кантіано привабливою місциною для тих, хто любить море. На сайті зазначено, що містечко находиться за 40 хвилин їзди від відомих туристичних курортів.

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Як придбати будинок за 1 євро

Проєкт має певні правила. Як зазначено на вебсторінці муніципалітету, присвяченій ініціативі з продажу дешевих будинків, власники нерухомості Кантіано повинні заповнити заявку, яка дає дозвіл на продаж.

Покупець (фізична або юридична особа) своєю чергою повинен заповнити відповідну форму на цьому ж сайті, погоджуючися на ремонт придбаного будинку. Крім цього, саме сторона покупця повинна оплатити витрати пов'язані з передачею права власності (нотаріальні збори, податки тощо).

Також покупець повинен заздалегідь погодити проєкт дому з владою міста. Це необхідно зробити впродовж 6 місяців з моменту підписання договору купівлі-продажу з продавцем.

Ремонтні роботи повинні початися не пізніше ніж за рік після видачі дозволу на будівництво. Максимальний термін ремонтних робіт – 4 роки.