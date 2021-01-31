Розумний передпокій: названі 5 важливих складових, без яких не обійтися

Передпокій – місце, яке має бути у першу чергу функціональним і практичним. Для цього необхідно детально продумати його облаштування.

Джерело: інстаграм Каті Лошакової

Які нюанси слід врахувати при плануванні передпокою, розповіла дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.

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На перший погляд може здатися, що передпокій – найпростіше для проєктування приміщення. Можливо, саме тому часто у передпокоях не вистачає ні місця, ні зберігання, – зазначила Лошакова.

5 складових для облаштування комфортного передпокою

1. Мінімалізм

Передпокій має бути максимально функціональним, тому зайві елементи декору слід прибрати. За словами дизайнерки інтер'єру, йдеться у тому числі про сімейні фотографії і розкішні комоди.

2. Функціональність

Перед тим як купувати все необхідне у передпокій, продумайте сценарій користування приміщенням. Ви повинні спланувати, де будете знімати одяг і взуття, куди класти ключі і ставити сумку. Це означає, що у кімнаті обов'язково мають бути: пуф, вішалка тумба для взуття.

Системи зберігання можуть бути як закритими (на фото), так і відкритими​ / Фото design-homes

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3. Освітлення

У передпокої має бути якісне світло, яке забезпечить зручність під час зборів. Важливо: освітлення не повинно засліплювати.

4. Дзеркало

Дзеркальні поверхні візуально розширюють приміщення. У передпокої краще використовувати велике дзеркало (краще – до підлоги) – воно точно не стане зайвим атрибутом.

Дзеркало має бути у будь-якому передпокою​ / Фото inmyroom

5. Оздоблення

Підбираючи матеріали, пам'ятайте, що передпокій контактує з брудним взуттям і мокрим одягом.

Оздоблення має бути зносостійким до стирання: якщо ви вибираєте фарбування стін, то не можна нехтувати ґрунтовкою і фарбою, яку можна мити, наприклад. Ці прості рекомендації будуть корисні і на етапі ремонту, і у вже готовому інтер'єрі. У передпокої теж потрібен дизайн, але він не повинен бути помітний, – наголосила дизайнерка інтер'єру.