Прихожая – место, которое должно быть в первую очередь функциональным и практичным. Для этого необходимо детально продумать ее обустройство.

Источник: инстаграм Кати Лошаковой

Какие нюансы следует учесть при планировании прихожей, рассказала дизайнер интерьера Катя Лошакова.

Важно Неудачные приемы в оформлении жилья: дизайнер интерьера развенчала 3 мифа

На первый взгляд может показаться, что прихожая – самое простое для проектирования помещение. Возможно, именно поэтому часто в прихожих не хватает ни места, ни хранения, – отметила Лошакова.

5 составляющих для обустройства комфортной прихожей

1. Минимализм

Прихожая должна быть максимально функциональной, поэтому лишние элементы декора следует убрать. По словам дизайнера интерьера, речь идет в том числе о семейных фотографиях и роскошных комодах.

2. Функциональность

Перед тем как покупать все необходимое в прихожую, продумайте сценарий пользования помещением. Вы должны спланировать, где будете снимать одежду и обувь, куда класть ключи и ставить сумку. Это означает, что в комнате обязательно должны быть пуф, вешалка и тумба для обуви.

Системы хранения могут быть как закрытыми (на фото), так и открытыми / Фото design-homes

Читайте также Чего вы не найдете в зарубежных интерьерах: дизайнер назвала 3 приема

3. Освещение

В прихожей должен быть качественный свет, который обеспечит удобство во время сборов. Важно: освещение не должно слепить.

4. Зеркало

Зеркальные поверхности визуально расширяют помещение. В прихожей лучше использовать большое зеркало (лучше – в пол) – оно точно не станет лишним атрибутом.

Зеркало должно быть в любой прихожей / Фото inmyroom

5. Отделка

Подбирая материалы, помните, что прихожая контактирует с грязной обувью и мокрой одеждой.

Отделка должна быть износостойкой к истираниям: если вы выбираете покраску стен, то нельзя пренебрегать грунтовкой и моющейся краской, например. Эти простые рекомендации будут полезны и на этапе ремонта, и в уже готовом интерьере. В прихожей тоже нужен дизайн, но он не должен быть заметен, – подчеркнула дизайнер интерьера.