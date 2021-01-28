Ви, напевно, помічали, що дизайн деяких зарубіжних інтер'єрів дуже відрізняється від того, що ми звикли бачити.

Джерело: інстаграм Анни Пашковської

Які прийоми не зустрінеш у зарубіжних квартирах і будинках, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Речі, яких не знайдеш в зарубіжних інтер'єрах

Велика кількість візерунків

Багато хто вважає, що поверхня виглядає привабливішоюе і цікавішою, якщо на ній є візерунки. Тому їх можна зустріти всюди: на шпалерах, текстилі, керамічній плитці, фасадах та ін. Однак така строкатість тільки стомлює, її не зустрінеш в зарубіжних країнах.

Строката плитка стомлює / Фото seal-parket

Коричневі тони і відтінки

У більшості квартир можна зустріти теплі коричневі відтінки – від світлого до темного. Чомусь у нас прийнято вважати, що такий хід робить житло більш затишним. Однак потрібно враховувати, що подібне рішення може підкреслити недоліки у невеликих об'єктах нерухомості.

Мода на подібні колірні поєднання залишилася у минулому​ / Фото roomester

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Зберігання на балконах

За словами дизайнераки інтер'єру, в Італії і Франції маленькі балкончики використовують для спілкування і чаювання, а у нас же – для зберігання всього-всього, чому не знайшлося місця у квартирі. Цей прийом створює захаращеність і неприємний вигляд.

Балкон має бути свіжим та затишним / Фото ivd