10 больших городов США, где больше всего снижают цены на жилье при продаже

Недавний отчет популярного американского сайта объявлений Realtor.com показал, что в феврале этого года продавцы массово снижали цены на жилье. В прошлом месяце показатель достиг самого высокого уровня с 2019 года.

Местные риелторы говорят, что "продавцы жилья, которые ставили заоблачные цены, наконец, кажется, возвращаются на землю". Это отличная новость для тех, кто сейчас ищет дом.

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10 крупных городов, где активно снижают цены на жилье

"Процент домов, на которые снижают цены, вырос с 13,2% в феврале прошлого года до 14,6% в этом году", – отмечает в своем анализе менеджер по экономическим данным Realtor.com Сабрина Спеяну.

Это свидетельствует о том, что продавцы реагируют на рыночную динамику и корректируют цены, чтобы привлечь покупателей. Объявления со сниженными ценами есть не только в маленьких селах или городках, но и в крупных городах. Вот 10 таких:

Портленд, штат Орегон (средняя медианная цена – 600 000 долларов увеличение доли объявлений со сниженной ценой: +8,8%);

(средняя медианная цена – 600 000 долларов увеличение доли объявлений со сниженной ценой: +8,8%); Майами, штат Флорида (средняя медианная цена – 550 000 долларов, увеличение доли объявлений со сниженной ценой: +5%);

(средняя медианная цена – 550 000 долларов, увеличение доли объявлений со сниженной ценой: +5%); Тампа, штат Флорида (средняя медианная цена – 416 000 долларов, увеличение доли объявлений со сниженной ценой: +4%);

(средняя медианная цена – 416 000 долларов, увеличение доли объявлений со сниженной ценой: +4%); Колумбус, штат Огайо (средняя медианная цена – 377 000 долларов, увеличение доли объявлений со сниженной ценой: +3,4%);

(средняя медианная цена – 377 000 долларов, увеличение доли объявлений со сниженной ценой: +3,4%); Оклахома-Сити, штат Оклахома (средняя медианная цена – 323 000 долларов, увеличение доли объявлений со сниженной ценой: +3,1%);

(средняя медианная цена – 323 000 долларов, увеличение доли объявлений со сниженной ценой: +3,1%); Мемфис, штат Теннеси (средняя медианная цена – 325 000 долларов, увеличение доли объявлений со сниженной ценой: +3%);

(средняя медианная цена – 325 000 долларов, увеличение доли объявлений со сниженной ценой: +3%); Орландо, штат Флорида (средняя медианная цена – 435 000 долларов; увеличение доли объявлений со сниженной ценой: +3%);

(средняя медианная цена – 435 000 долларов; увеличение доли объявлений со сниженной ценой: +3%); Сан-Антонио, штат Техас (средняя медианная цена – 335 000 долларов, увеличение доли объявлений со сниженной ценой: +2,9%);

(средняя медианная цена – 335 000 долларов, увеличение доли объявлений со сниженной ценой: +2,9%); Даллас, штат Техас (средняя медианная цена – 435 000 долларов, увеличение доли объявлений со сниженной ценой: +2,8%);

(средняя медианная цена – 435 000 долларов, увеличение доли объявлений со сниженной ценой: +2,8%); Вирджиния-Бич, штат Вирджиния (средняя медианная цена – 385 000 долларов, увеличение доли объявлений со сниженной ценой: +2,8%).

По всей стране средние цены на жилье колеблются на уровне 415 500 долларов, а ипотечные ставки – на уровне 6,88%.