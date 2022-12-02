10 лучших и худших городов мира для экспатов в 2022 году

Глобальная сеть экспатов InterNations опубликовала отчет Expat Insider 2022 – рейтинг лучших и худших городов мира для жизни за границей. Исследование показывает, где легче всего адаптироваться иностранцам.

Согласно исследованию, самые высокие оценки в рейтинге за 2022 год получили Валенсия, Дубай и Мехико. Какие преимущества для экспатов предлагают эти направления – дальше.

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10 лучших городов для экспатов

Валенсия;

Дубай;

Мехико;

Лиссабон;

Мадрид;

Бангкок;

Базель;

Мельбурн;

Абу-Даби;

Сингапур.

Валенсия: безопасный и доступный город

Среди 50 проанализированных городов мира Валенсия продемонстрировала лучшие показатели качества жизни. Экспаты отмечают доступность общественного транспорта, возможности для активного времяпровождения и безопасность.

Также большинство иностранцев подчеркивают, что в Валенсии легко обустраиваться. Почти все респонденты отметили, что чувствуют себя здесь как дома и довольны своей социальной жизнью.

Город также показывает хорошие показатели в Индексе личных финансов. 83% экспатов оценивают стоимость жизни в городе положительно.

Хуже всего респонденты оценивают карьерные перспективы в городе: 50% экспатов негативно оценивают местный рынок труда.

Дубай: направление для работы и отдыха

Экспаты отмечают административную систему крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов. По их мнению, с местными властями легко иметь дело, а 88% опрошенных довольны доступностью государственных услуг онлайн.

Также иностранцы довольны социальной жизнью и чувствуют себя желанными гостями в Дубае. Респонденты также положительно оценивают инфраструктуру города, ночную жизнь и кулинарное разнообразие. К тому же 70% экспатов удовлетворены своей работой.

Мехико: дружелюбный, но опасный

Мехико занимает первое место в мире по индексу легкости обустройства. 82% экспатов чувствуют здесь как дома. Да и всего 87% опрошенных считают местных жителей доброжелательными.

Экспаты отметили высокий уровень удовлетворения личными финансами и карьерными возможностями. Также респонденты отмечают, что в Мехико большой выбор жилья по доступным ценам.

Однако город попал в десятку худших по индексу качества жизни. Экспаты разочарованы окружающей средой и уровнем безопасности.



10 лучших и худших городов мира для экспатов в 2022 году / Инфографика InterNations

10 самых плохих городов для экспатов

Рим;

Токио;

Ванкувер;

Милан;

Гамбург;

Гонконг;

Стамбул;

Париж;

Франкфурт-на-Майне;

Йоханнесбург.

Йоханнесбург: самое худшее в мире направление для экспатов

Йоханнесбург в этом году признан самым худшим городом для экспатов. Респонденты недовольны общественным транспортом, уровнем безопасности, местным рынком труда и карьерными возможностями.

Опрошенные иностранцы выразили обеспокоенность из-за низкого уровня доходов, которых недостаточно для комфортной жизни. Кроме того, они отрицательно оценили доступность государственных услуг.

Среди положительных моментов – доступное жилье.

Франкфурт: проблемы с бюрократией

Франкфурт входит в десятку худших городов в подкатегориях "Цифровая жизнь", "Язык", "Административные услуги" и "Жилье". В городе фиксируют проблемы с безналичным расчетом. Кроме того, здесь сложно получить базовые административные услуги.

70% респондентов недовольны рынком недвижимости. Они отметили, что жилье в городе слишком дорогое. Это касается и общей стоимости жизни. Также Франкфурт занял последнее место в мире по доступности общественного транспорта.

Экспаты подчеркнули, что здесь тяжело завести местных друзей. Еще 30% не могут привыкнуть к местной культуре.

Париж: наименее доступный город для жизни

Почти все опрошенные эмигранты подчеркнули, что в Париже практически невозможно найти жилье, 71% респондентов заявили, что это связано со слишком завышенными ценами на местном рынке недвижимости. В общей сложности 62% экспатов считают общую стоимость жизни в Париже слишком высокой, поэтому 35% опрошенных недовольны своим финансовым положением.

Экспаты не чувствуют себя желанными гостями в Париже и считают парижан недружественными по отношению к иностранцам. Иностранцы сталкиваются с трудностями в адаптации и не могут найти друзей среди местных жителей.

В то же время эмигранты ценят кулинарное разнообразие, а также культуру и ночную жизнь города.