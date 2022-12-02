Згідно з дослідженням, найвищі оцінки у рейтингу за 2022 рік отримали Валенсія, Дубай та Мехіко. Які переваги для експатів пропонують ці напрямки – далі.

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10 найкращих міст для експатів

Валенсія;

Дубай;

Мехіко;

Лісабон;

Мадрид;

Бангкок;

Базель;

Мельбурн;

Абу-Дабі;

Сінгапур.

Валенсія: безпечне та доступне місто

Серед 50 проаналізованих міст світу, Валенсія продемонструвала найкращі показники якості життя. Експати відзначають доступність громадського транспорту, можливості для активного часопроведення та безпеку.

Також більшість іноземців наголошують, що у Валенсії легко облаштовуватися. Майже всі респонденти зазначили, що почуваються тут як удома та задоволені своїм соціальним життям.

Місто також демонструє хороші показники в Індексі особистих фінансів. 83% експатів оцінюють вартість життя у місті позитивно.

Найгірше респонденти оцінюють кар'єрні перспективи у місті: 50% експатів негативно оцінюють місцевий ринок праці.

Дубай: напрям для роботи та відпочинку

Експати відзначають адміністративну систему найбільшого міста Об'єднаних Арабських Еміратів. На їхню думку, з місцевою владою легко мати справу, а 88% опитаних задоволені доступністю державних послуг онлайн.

Також іноземці задоволені соціальним життям та почуваються бажаними гостями у Дубаї. Респонденти також позитивно оцінюють інфраструктуру міста, нічне життя та кулінарну різноманітність. До того ж 70% експатів задоволені своєю роботою.

Мехіко: доброзичливий, але небезпечний

Мехіко займає перше місце у світі за індексом легкості облаштування. 82% експатів почувають тут, наче вдома. Та й загалом 87% опитаних вважають місцевих мешканців доброзичливими.

Експати також відзначили високий рівень задоволення особистими фінансами та кар'єрними можливостями. Також респонденти наголошують, що у Мехіко великий вибір житла за доступними цінами.

Проте місто потрапило у десятку найгірших за індексом якості життя. Експати розчаровані довкіллям та рівнем безпеки.



10 найкращих і найгірших міст світу для експатів у 2022 році / Інфографіка InterNations

10 найгірших міст для експатів

Рим;

Токіо;

Ванкувер;

Мілан;

Гамбург;

Гонконг;

Стамбул;

Париж;

Франкфурт-на-Майні;

Йоганнесбург.

Йоганнесбург: найгірший у світі напрям для експатів

Йоганнесбург цьогоріч визнано найгіршим містом для експатів. Респонденти незадоволені громадським транспортом, рівнем безпеки, місцевим ринком праці та загалом кар'єрними можливостями.

Опитані іноземці висловили занепокоєння через низький рівень доходів, яких недостатньо для комфортного життя. А також негативно оцінили доступність державних послуг.

Серед позитивних моментів – доступне житло.

Франкфурт: проблеми з бюрократією

Франкфурт входить до десятки найгірших міст у підкатегоріях "Цифрове життя", "Мова", "Адміністративні послуги" і "Житло". У місті фіксують проблеми із безготівковим розрахунком. Крім того, тут важко отримати базові адміністративні послуги.

70% респондентів незадоволені ринком нерухомості. Вони відзначили, що житло у місті занадто дороге. Це стосується і загальної вартості життя. Також Франкфурт зайняв останнє місце у світі за доступністю громадського транспорту.

Експати наголосили, що тут важко завести місцевих друзів. Ще 30% не можуть звикнути до місцевої культури.

Париж: найменш доступне місто для життя

Майже всі опитані емігранти наголосили, що у Парижі практично неможливо знайти житло, 71% респондентів заявив, що це пов'язано із занадто завищеними цінами на місцевому ринку нерухомості. Загалом 62% експатів вважають загальну вартість життя у Парижі занадто високою, через це 35% опитаних незадоволені своїм фінансовим становищем.

Експати не почуваються бажаними гостями у Парижі та вважають парижан недружніми щодо іноземців. Іноземці стикаються із труднощами в адаптації та не можуть знайти друзів серед місцевих жителів.

Водночас емігранти цінують кулінарну різноманітність, а також культуру та нічне життя міста.