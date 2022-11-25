Чтобы определить страну, которая больше всего заботится о населении пенсионного возраста, аналитики изучили 4 показателя: расходы на здоровье, качество жизни, размер пенсии и материальное благополучие.

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Как составляли рейтинг

Глобальный пенсионный индекс (GRI) проанализировал 44 страны мира. В рамках исследования изучались следующие показатели:

Здоровье : расходы на здравоохранение, средняя продолжительность жизни и незастрахованные расходы на здравоохранение.

: расходы на здравоохранение, средняя продолжительность жизни и незастрахованные расходы на здравоохранение. Качество жизни: уровень счастья, качество воды и воздуха, окружающая среда, санитария.

уровень счастья, качество воды и воздуха, окружающая среда, санитария. Материальное благополучие : доход на душу населения, равенство доходов и уровень занятости.

: доход на душу населения, равенство доходов и уровень занятости. Доходы на пенсии: государственный долг, процентные ставки, инфляция, управление, налоговое давление.

Куда перебраться после выхода на пенсию

Лидером рейтинга сала Норвегия. Именно эта страна получила самый высокий балл в категории "Здоровье" из-за высокой средней продолжительности жизни, которая составляет 83 года. К тому же, здесь зафиксирована политическая стабильность и самый низкий уровень коррупции.

В общей сложности десятка лидеров выглядит так:

Норвегия,

Швейцария,

Исландия,

Ирландия,

Австралия,

Новая Зеландия,

Люксембург,

Нидерланды,

Дания,

Чехия.



Лучшие страны для ухода на пенсию / Инфографика Visual Capitalist

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Высокие стандарты – высокие цены: за сколько в этих странах можно купить жилье

Стоимость жилья в мире продолжает расти. Поэтому если вы задумались о переезде в одну из стран рейтинга, следует учесть текущие цены на покупку и аренду жилья.

Норвегия

Аренда 1-комнатной квартиры в центральных регионах городов обойдется в среднем 30 800 гривен в месяц, за пределами центра – 23 350 гривен.

Квадратный метр в квартире, расположенной в центральных регионах Осло, Бергена, Ставангера, стоит в среднем 177 580 гривен. В отдаленных районах – 121 620 гривен.

Швейцария

Высоки цены на жилье и в Швейцарии. К примеру, месячная аренда однокомнатной квартиры в Берне обойдется в 28 500 – 37 386 в зависимости от района. В Цюрихе эта сумма может достигать 58 350 гривен.

Не отличаются доступностью и квадратные метры, выставленные на продажу, которые колеблются в пределах 236 320 – 390 500 гривен.

Исландия

Аренда жилья в Рейкьявике обойдется еще дороже. За однокомнатную квартиру в центре просят в среднем 41 430 гривен, вне – 35 376 гривен. За трехкомнатную квартиру придется платить 66 300 гривен в месяц, что составляет почти половину "квадрата" в привлекательных районах столицы Ирландии. Так, цена за квадратный метр составляет 124 840 гривен. Однако в пригороде можно найти предложения по 95 878 гривен.

Ирландия

Для тех, кто хочет арендовать жилье в Ирландии важно иметь доход не менее 36 868 гривен. Именно столько стоит аренда в локациях с развитой инфраструктурой. Кое-где можно наткнуться на варианты от 30 тысяч.

Стоимость квадратного метра по стране составляет 129 670 гривен, за пределами центра – 85 780 гривен.

Австралия

Чтобы отправиться на другой континент и арендовать там однокомнатный жилой дом, в месяц нужно зарабатывать от 25 425 до 33 151 гривны. При этом покупка обойдется в 137 719 гривен за 1 квадратный метр.

Новая Зеландия

В зависимости от количества комнат, Новая Зеландия предлагает в аренду квартиры как за 30 тысяч, так и за 20 тысяч гривен. Многокомнатные варианты обойдутся в 43 тысячи в месяц.

А вот для покупки квартиры нужно немного отложить. Квадратный метр в больших городах стартует от 114 тысяч. В меньших городах средняя стоимость составляет около 87 200 гривен.

Люксембург

Стоимость месячной аренды обойдется в среднем 35 тысяч – 43 430 гривен. Однако верхний предел значительно выше. Цена квадратного метра по стране составляет 246417 гривен.

Нидерланды

Неоднородность цен на аренду жилья в Нидерландах хорошо демонстрирует тот факт, что в Амстердаме средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 51 814 гривны, тогда как аналогичное жилье в центре Амерсфорта можно снять за 25 200 гривен. При этом средняя цена аренды по стране – 28 706 гривен.

В свою очередь покупка закрепилась на отметке 112 450 гривен за квадратный метр.

Дания

Ценник аренды жилья не очень отличается от соседей. Однокомнатные варианты в центральных районах стоят ориентировочно 27 530 гривен.

Медианная стоимость квадратного метра составляет 90 тысяч – 140 900 гривен в зависимости от района.

Чехия

Аренда однокомнатной квартиры в Праге обойдется в 18 300 – 23 600 гривен, однако средняя цена по стране составляет 15 тысяч гривен.

При этом Чехия продемонстрировала самый существенный рост стоимости недвижимости. Приобрести "квадрат" в столице предлагают в среднем за 168 350 гривен. Цена по стране несколько ниже – 85 823 гривен за квадратный метр.