Исследователи Schoolaroo проанализировали 54 показателя, разделенных на семь ключевых категорий, чтобы определить уровень счастья во всех 50 штатах. Каждый показатель оценивался по 100-балльной шкале, среди них работа, безопасность, хобби, общее психическое и физическое состояние здоровья людей и т.д.
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Какие штаты являются самыми счастливыми
Массачусетс занял первое место как самый счастливый штат, Иллинойс – на втором месте, Коннектикут – третье, Нью-Джерси – четвертое, а Нью-Йорк закрывает пятерку.
Также в десятку вошли:
- Мэриленд;
- Миннесота;
- Калифорния;
- Гавайи;
- Вермонт.
По выводам исследователей, живущие на северо-востоке являются самыми счастливыми людьми, "поскольку все штаты региона входят до 20 самых счастливых в стране".
Штаты, где люди менее счастливы
Южная Каролина заняла первое место, Миссури – второе, Теннесси – третье, Оклахома – четвертое, Алабама – пятое.
В десятку вошли:
- Луизиана;
- Кентукки;
- Миссисипи;
- Арканзас;
- Западная Вирджиния.
Большинство южных штатов имеют самый низкий уровень счастья, поскольку у них самый высокий рейтинг по таким показателям, как уровень депрессии, количество отработанных часов в неделю и уровень ожирения.
В ходе исследования учитывали следующие факторы: личные финансы, досуг, психическое здоровье, физическое здоровье, трудоустройство, личные отношения, социальная политика.