Исследователи Schoolaroo проанализировали 54 показателя, разделенных на семь ключевых категорий, чтобы определить уровень счастья во всех 50 штатах. Каждый показатель оценивался по 100-балльной шкале, среди них работа, безопасность, хобби, общее психическое и физическое состояние здоровья людей и т.д.

Обратите внимание Инвестиции в коммерческую недвижимость: какие риски следует учитывать в сегодняшних реалиях

Какие штаты являются самыми счастливыми

Массачусетс занял первое место как самый счастливый штат, Иллинойс – на втором месте, Коннектикут – третье, Нью-Джерси – четвертое, а Нью-Йорк закрывает пятерку.

Также в десятку вошли:

Мэриленд;

Миннесота;

Калифорния;

Гавайи;

Вермонт.

По выводам исследователей, живущие на северо-востоке являются самыми счастливыми людьми, "поскольку все штаты региона входят до 20 самых счастливых в стране".

Штаты, где люди менее счастливы

Южная Каролина заняла первое место, Миссури – второе, Теннесси – третье, Оклахома – четвертое, Алабама – пятое.

В десятку вошли:

Луизиана;

Кентукки;

Миссисипи;

Арканзас;

Западная Вирджиния.

Большинство южных штатов имеют самый низкий уровень счастья, поскольку у них самый высокий рейтинг по таким показателям, как уровень депрессии, количество отработанных часов в неделю и уровень ожирения.

В ходе исследования учитывали следующие факторы: личные финансы, досуг, психическое здоровье, физическое здоровье, трудоустройство, личные отношения, социальная политика.